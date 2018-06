Un bel weekend di sole in Bergamasca

Attenti alle escursioni: meteo variabile Un bel weekend di sole attende i bergamaschi, con qualche imprevisto sulle Orobie.

Continua la lenta risalita della pressione sull’Italia per l’espandersi dell’anticiclone oceanico. Il tempo migliora generalmente al settentrione pur rimanendo limitato da una linea d’instabilità che sarà decisiva, in negativo, per le condizioni atmosferiche solo sulle Alpi.

Sabato 16 giugno è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, salvo qualche nube alta e stratificata in dissolvenza dalle prime ore di stamane. L’umidità relativa dell’aria si presenterà mediamente elevata fino a duemila metri di quota: oltre avremo aria particolarmente secca. Questo non permetterà la formazione d’imponenti sistemi nuvolosi, sempre rischiosi per la formazione di temporali.

Domani ancora tempo discreto, a parte la solita variabilità che, come sempre, sarà più accentuata sulle Orobie. Per le escursioni o anche solo semplici passeggiate, meglio approfittare, quindi, del mattino, spesso più stabile del pomeriggio.

