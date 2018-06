Un’alternativa al caos di Venezia?

Gli inglesi lanciano Bergamo I turisti inglesi in cerca di un’alternativa al caos di Venezia, adesso lo sanno: tra le città che vale la pena visitare in Italia, c’è anche Bergamo.

Lo ha scritto nei giorni scorsi il popolare quotidiano Daily Express, che ha citato la nostra, tra le città consigliate per un “autentico soggiorno italiano”, nel caso in cui si preferisse un posto più tranquillo, rispetto alle calli veneziane prese d’assalto dai turisti. Di Bergamo il giornale inglese ha ricordato la sua posizione ai piedi delle Alpi, la presenza delle Mura Venete patrimonio dell’Unesco, le bellezze di Città Alta e la facilità di accesso, soprattutto grazie all’aeroporto. Bergamo come Torino, Bologna, Trieste e Altamura, 5 città italiane accomunate da un tributo che il Daily Express ha voluto regalare loro, evidentemente per meriti conquistati sul campo. Peccato, però, che l’invito a visitarle sia finito sotto un titolo tutt’altro che lusinghiero, ovvero: «Le migliori alternative a Venezia senza turisti». Gli inglesi in arrivo in città siano avvisati: Bergamo non sarà Venezia, ma se davvero si aspettano di arrivare in un posto sconosciuto e senza turisti, sappiano che rimarranno delusi.

