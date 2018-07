Vaccini e autocertificazione

«Resta il problema di salute pubblica» Nei giorni scorsi si parlava di «proroga» e la proroga è arrivata. Ora per la questione vaccini e dichiarazioni scolastiche basta l’autocertificazione.

E quindi, i genitori di ragazzi e bambini che devono iscriversi a scuola o agli asili non hanno più l’obbligo della presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dall’Ats entro il prossimo 10 luglio: basterà l’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole prima dell’inizio delle lezioni.

Il ministro, ribadendo che l’obbligo di vaccinazione resta, ha spiegato che ci saranno controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni e si è rivolta alle famiglie invitandole a non produrre delle false dichiarazioni. Intanto, l’Istituto superiore di Sanità sottolinea che «è doveroso fare di tutto per garantire adeguate coperture vaccinali, importante non compromettere l’obiettivo della salute di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA