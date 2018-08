Vall’Alta, gatto bloccato su un albero

I vigili del fuoco devono tagliare il ramo Intervento nella mattinata di venerdì 3 agosto nella frazione di Albino, l’animale è stato riportato a casa sano e salvo.

La telefonata ai vigili del fuoco è arrivata da una casalinga di 57 anni, residente a Vall’Alta frazione di Albino. Come in una scena di un film, infatti, un gatto era rimasto bloccato su un ramo di un albero a diversi metri di altezza e non riusciva più a scendere. I pompieri, arrivati sul posto, hanno posizionato una lunga scala per andarlo a recuperare, ma il salvataggio non è stato per nulla agevole: dopo ripetuti tentativi vani, per mettere al sicuro il povero animale spaventato anche dal grande trambusto che, involontariamente, aveva provocato, infatti, hanno dovuto tagliare il ramo su cui si era «abbarbicato». Solo allora sono riusciti a prenderlo e a riportarlo a casa sano e salvo.

