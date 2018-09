Valle di Scalve, malore in montagna

Muore 62enne al Cimon della Bagozza L’uomo che era al rifugio nella mattina è uscito per andare a funghi e non è più tornato, per questo sono stati allertati i soccorsi.

Sembra che si tratti di un malore e non di un incidente in montagna la causa che ha portato al decesso di un uomo sui monti della Val di Scalve a Schilpario, non lontano dal rifugio Cimon della Bagozza. L’uomo, un 62enne, era partito dal rifugio in mattinata per andare a raccogliere funghi nei dintorni. Non avendo fatto ritorno per il pranzo, verso le 14 i rifugisti hanno allertato il soccorso alpino e poi da Bergamo è anche partito l’elisoccorso. L’uomo è stato ritrovato senza vita a poche centinaia di metri dal rifugio.

