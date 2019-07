Venerdì la Notte bianca in Borgo Palazzo

Ecco le modifiche ai percorsi Atb Riguardano le linee C, 7 e 8. istituite fermate provvisorie, qui tutti i dettagli.

Atb comunica che domani, venerdì 19 luglio, dalle 19 a termine servizio, a causa della chiusura al traffico di via Borgo Palazzo nel tratto compreso tra via Piatti e via Camozzi, per consentire lo svolgimento della manifestazione «Notte in Borgo Palazzo», verranno adottate le seguenti modifiche di percorso:

Linea C

Corse dirette da Clementina a Porta Nuova e piazza Libertà: percorso normale fino a via Borgo Palazzo quindi viale Pirovano, via Gastoldi, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via Noli e percorso normale.

Corse da Porta Nuova-piazza Libertà a Clementina: percorso normale fino a via Noli, quindi via San Fermo, via Serassi, via Gastoldi, piazzale Cimitero e percorso normale.

Linee 7 e 8

Corse dirette da Stazione Autolinee a via Borgo Palazzo: percorso normale fino a via Bono, quindi via David, via Tommaseo, via Piatti, via Borgo Palazzo e percorso normale.

Corse dirette da Seriate-Celadina a via Maj: percorso normale fino a via Borgo Palazzo quindi viale Pirovano, via Gastoldi, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via Maj e percorso normale.

Vengono istituite le seguenti fermate provvisorie:

una fermata in via Bono dopo l’incrocio con via Fantoni;

una fermata in viale Pirovano, dopo l’incrocio con via Borgo Palazzo, in corrispondenza di quella esistente per la linea C;

una coppia di fermate in via San Fermo in prossimità delle fermate Teb.

