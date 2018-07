Venerdì l’eclissi più lunga del secolo

Ecco come immortalarla in uno scatto Il fotografo dei cieli Antonio Finazzi svela a L’Eco di Bergamo come immortalare l’eclissi di luna di venerdì 27 luglio.

L’eclissi totale di Luna più lunga del secolo è attesa venerdì 27 luglio. Sole, Terra e Luna si troveranno perfettamente allineati. Da Bergamo il fenomeno sarà visibile quasi nella sua interezza. Ma sapete come immortalare questo momento in uno scatto unico? Il fotografo Antonio Finazzi, partendo dal suo quartier generale di Chiuduno, ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo fotografando i portenti del cielo: eclissi, aurore e stelle cadenti. Su L’Eco di lunedì 23 luglio svela come e dove fare lo scatto perfetto.

