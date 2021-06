Viaggi, un’app con la mappa e le misure anti Covid in vigore nei Paesi europei «Re-open Eu» fornisce informazioni sulle varie misure in vigore, tra cui i requisiti di quarantena e i test per i viaggiatori.

Si chiama «Re-open Eu» ed è un servizio online, gratuito e disponibile anche su app per smartphone, costantemente aggiornato con le informazioni sulle varie misure in vigore nei Paesi europei, per esempio i requisiti di quarantena e test per i viaggiatori, il certificato Covid digitale Ue e le applicazioni di tracciamento. Lanciato lo scorso anno, il servizio si propone di aiutare i cittadini a programmare i propri viaggi in Europa, restando in sicurezza. Sul sito https://reopen.europa.eu/it (o tramite le app disponibili per i sistemi operativi iOs e Android) è possibile selezionare il Paese di destinazione per conoscere le regole per accedere, oppure definire un «piano di viaggio», cioè selezionare il Paese di partenza e di arrivo per conoscere le regole di partenza e di rientro.

La mappa consultabile sul sito e sull’app

(Foto by Re-open Eu)

