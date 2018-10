Viaggio tra i ponti da bollino rosso

Umidità e degrado: l’inchiesta de L’Eco La Provincia ha stilato una lista di 26 ponti che necessitano di restyling: l’inchiesta de L’Eco parte da Ponte San Pietro e Canonica.

Nella top ten dei ponti da tenere d’occhio nella Bergamasca sono entrambi in priorità 1, ovvero classificati come urgenti (di cure): da bollino rosso, insomma. Dal punto di vista visivo sono sicuramente i ponti più conosciuti, entrambi sul versante Ovest della Bergamasca: quello di Ponte San Pietro scavalca il Brembo in affiancamento alla ferrovia; quello di Canonica è qualche chilometro più a Sud, passa sopra l’Adda e collega la Bergamasca con il Milanese. Due Province e qualche problema in più, di coordinamento innanzitutto. Dulcis in fundo, sono pure i più cari da sistemare, dal milione di euro in su. Chiaramente tutti da trovare. L’inchiesta sui ponti della Bergamasca: per la Provincia sono 26 quelli che necessitano un restyling.

