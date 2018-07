Scoppia bombola di gas: grave 57enne

Jeep si ribalta, feriti anche due soccorritori È successo nel pomeriggio di mercoledì 11 luglio nel paese del Sebino.

Brutto incidente a Vigolo mercoledì 11 luglio in località Bratta, dove l’elisoccorso è dovuto intervenire per ben due volte in poche ore per soccorrere tre feriti. La prima volta per lo scoppio di una bombola di gas in un cascinale e il conseguente incendio, che ha provocato il ferimento di un 57enne con ustioni su gambe e braccia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, in una zona abbastanza impervia, erano giunte bene sei squadre dei vigili del fuoco e anche una jeep della protezione civile. Al ritorno dalla missione proprio la jeep si è ribaltata. Due degli occupanti tra cui un vigile del fuoco sarebbero feriti in modo serio, tanto che si sono alzati in volo nuovamente due elicotteri, uno da Bergamo e l’altro da Brescia.

