Villa d’Ogna si scontrano tre auto

Tra i feriti una bimba di 10 anni Scontro alle 6.30 in Valle Seriana. Fortunatamente solo feriti lievi.

Apprensione nella mattinata di martedì 18 dicembre per un incidente che ha visto coinvolte tre auto sulla provinciale 49 in territorio di Villa d’Ogna. Inizialmente i soccorsi sono usciti in codice rosso per soccorrere quattro persone tra cui una bambina di 10 anni. Arrivati sul posto i soccorsi hanno constato che gli occupanti dei due mezzi avevano subito solo qualche contusione. La bimba è stata comunque trasportata all’ospedale di Piario per accertamenti. Gli altri feriti sono di 21, 24 e 34 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA