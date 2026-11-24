POLIZIA. I provvedimenti saliti da 80 a 162. «L’obiettivo è interrompere le dinamiche relazionali pericolose» e «prevenire il ripetersi delle violenze». Arrestato un tunisino condannato per maltrattamenti in famiglia: le forze dell'ordine erano intervenute otto volte nell’abitazione.

Sono più che raddoppiati gli ammonimenti del questore di Bergamo per violenza domestica e atti persecutori: dall’inizio del 2026 la Divisione Anticrimine della Questura ne ha emessi 162, contro gli 80 dell’intero 2025. Nel dettaglio, 154 riguardano episodi di violenza domestica e otto atti persecutori commessi tra persone non legate da relazioni affettive. È quanto emerge dal bilancio dell’attività della Polizia di Stato di Bergamo, diffuso alla vigilia della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», che ricorre mercoledì 25 novembre e in occasione della quale la Questura cittadina è stata illuminata di arancione e tale lo resterà per tutta la settimana.

«L’obiettivo è interrompere le dinamiche relazionali pericolose e prevenire il ripetersi delle violenze». L’ammonimento del questore rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione, perché consente di intervenire prima che le condotte violente raggiungano livelli di particolare gravità, richiamando formalmente il destinatario al rispetto della legge. L’obiettivo è interrompere le dinamiche relazionali pericolose e prevenire il ripetersi delle violenze. In quest’ottica la Divisione Anticrimine della Questura collabora con l’associazione «La Svolta» e con il Cipm («Centro italiano per la promozione della mediazione»), impegnati nei percorsi di responsabilizzazione degli autori di comportamenti violenti e nella prevenzione della recidiva. Un lavoro di rete che coinvolge istituzioni, servizi sociali, strutture sanitarie e centri antiviolenza.

Un arresto per maltrattamenti

Sul fronte investigativo, nei giorni scorsi la Squadra mobile di Bergamo ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un tunisino di 45 anni, residente in città e già condannato a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Dal 2016 alla fine del 2024 l’uomo ha sottoposto la moglie e il figlio, all’epoca minorenne, a ripetute aggressioni fisiche e psicologiche, minacce di morte, insulti e umiliazioni, spesso anche davanti agli altri tre figli minorenni. Mosso da una gelosia ossessiva, limitava la libertà della moglie, le imponeva di indossare il velo, registrava di nascosto le conversazioni domestiche e la denigrava sui social network. Alle vessazioni si aggiungevano schiaffi, pugni, calci e prese al collo.

Le testimonianze delle vittime, la documentazione sanitaria e i riscontri di otto interventi delle forze dell’ordine nell’abitazione tra il 2020 e il 2024. Particolarmente grave l’episodio del 19 novembre 2024, quando l’uomo, dopo aver aggredito la moglie, le aveva puntato un coltello alla gola, minacciandola di morte. Il figlio, intervenuto per difendere la madre, era stato a sua volta minacciato con l’arma e aggredito, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Le testimonianze delle vittime, la documentazione sanitaria e i riscontri di otto interventi delle forze dell’ordine nell’abitazione tra il 2020 e il 2024 hanno consentito di ricostruire il quadro delle violenze.