Vivo dopo 4 giorni disperso sui monti

Pesenti in ipotermia, condizioni critiche Il 70 enne ritrovato sabato 8 settembre nei pressi di un torrente sul versante Est del Sornadello in Val Taleggio, è ricoverato in ipotermia al Papa Giovanni.

Bruno Pesenti è stato ritrovato vivo dopo quattro giorni disperso sulle montagne della Val Taleggio. È stato trovato nella zona del monte Sornadello, dopo che oltre 60 soccorritori avevano dato tutto per perlustrare il territorio e cercare di salvare il settantenne di Cassano, ex funzionario di Ats. I loro sforzi sono stati ripagati, l’uomo è stato trovato vivo e cosciente vicino a un torrente. Recuperato con il verricello è stato trasportato con l’elisoccorso al Papa Giovanni si trova in ipotermia e le sue condizioni sarebbero critiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA