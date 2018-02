Vuoi evitare traffico e code? Segui le nostre news in tempo reale

Il traffico in tempo reale a Bergamo, l’appuntamento quotidiano con la redazione web per gli aggiornamenti sulle strade di città e provincia.

Ore 7:15: Traffico scorrevole sia in A4 in direzione Milano e Brescia sia sulla Brebemi. Situazione di traffico nella norma dalle valli alla città (Val Brembana, Seriana e Cavallina). Nessuna segnalazione per il momento di ritardo sui treni.

Ore 8:15: Traffico sempre regolare, qualche rallentamento per un incidente nella Galleria di Montenegrone sulla statale 671 in direzione Bergamo.