Weekend col sole e il cielo blu

Caldo (ma non troppo) a Bergamo La prima moderata ondata di caldo della stagione estiva raggiungerà l’Italia nel week-end. L’anticiclone africano in avanzata sul Mediterraneo interromperà anche il periodo instabile che si farà sentire ancora con qualche temporale.

Le temperature aumenteranno sensibilmente portandosi sopra le medie del periodo ma la Bergamasca non soffrirà per le alte temperature. L’aumento termico sarà più evidente in avvio della nuova settimana quando diverse località della Penisola supereranno i 30°C con picchi anche fino a 35C. Domenica, tuttavia, un temporaneo rientro di correnti fresche di Grecale porterà degli annuvolamenti sui rilievi del Nord.

Secondo 3BMeteo l’anticiclone africano dovrebbe indebolirsi tra martedì 3 e mercoledì 4 Luglio, soprattutto al Nord, nel momento in cui il caldo si andrebbe intensificando al Centro Sud. In tal frangente la coda di una perturbazione porterebbe qualche temporale sulle regioni Settentrionali a partire dalle Alpi.

Nello specifico sulla Bergamasca il tempo sarà generalmente bello e soleggiato il mattino, mentre nel pomeriggio saremo interessati dal solito passaggio di nubi, concentrate maggiormente sulla parte più settentrionale delle Orobie, dove non escludiamo brevi acquazzoni. Sabato tempo bello e soleggiato, con qualche cumulo nel cielo a far da cornice; la temperatura sarà in aumento ma solo temporaneo, tant’è che già domenica l’ingresso di aria più fresca riporterà l’atmosfera a condizioni in linea con il periodo.

