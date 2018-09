Zanica, auto si ribalta sul rondò

Feriti due automobilisti di 57 e 74 anni Incidente mercoledì 12 settembre alle 10 in via Padergnone.

Un incidente che ha causato il ribaltamento di uno dei due veicoli coinvolti. Sono stati attimi di paura per un 74enne alla guida dell’auto che si è capottata sul rondò che collega via Padergnone e via Zanica per l’immissione sull’ex statale 591. I soccorsi sono giunti in codice rosso con un’ambulanza e un’auto medica. Fortunatamente dopo aver estratto i due automobilisti dagli abitacoli, è stato constato che avevano ferite lievi.

