A Dalmine dopo Balzano arriva Akbari, il protagonista del libro «Nel mare ci sono i coccodrilli» Sabato 4 dicembre al teatro Civico un altro appuntamento della rassegna «C’è tempo da scoprire».

Letteratura, teatro, musica e cinema, la rassegna «C’è un tempo da scoprire» del comune di Dalmine prosegue con l’incontro con Enaiatollah Akbari, protagonista del noto libro di Fabio Geda «Nel mare ci sono i coccodrilli». Akbari dialogherà con Ornella Bramani nella serata di sabato 4 dicembre a partire dalle 21 al Teatro Civico della città. Per tutto il programma clicca qui.

Il 17 novembre a Dalmine arrivò Marco Balzano, autore del libro bestseller «Resto qui». Il pluri premiato scrittore milanese ha presentato «Quando tornerò» il suo nuovo romanzo che parla di una donna romena arrivata in Italia per fare la badante. Il punto di vista è quello della donna e l’autore riflette soprattutto sul nucleo famigliare che resta in patria, sulle dinamiche che ne scaturiscono.

Abbiamo intervistato Marco Balzano per Tic Tac, la rubrica settimanale di cultura e spettacolo di BergamoTv in onda il sabato alle 12,15-12.45-19.45 e 23.15. Guarda.

