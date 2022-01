Achille Lauro e Morandi: ecco chi ci sarà sul palco la prima sera di Sanremo Amadeus domenica sera al Tg1 ha annunciato i 12 cantanti in gara che si esibiranno nella prima serata, martedì 1° febbraio.

Eccoli: Gianni Morandi con «Apri tutte le porte», Noemi con «Ti amo non lo so dire», La rappresentante di lista con «Ciao Ciao», Yuman con «Ora e qui», Giusy Ferreri con «Miele», Dargen D’amico con «Dove si balla», Achille Lauro e Gospel Choir con «Domenica», Rkomi con «Insuperabile», Mamhood e Blanco con «Brividi», Michele Bravi con «Inverno dei fiori», Ana Mena con «Duecentomila ore» e Massimo Ranieri con «Lettera al di là del mare».

Tredici i big della seconda serata. Elisa con «O forse sei tu», Sangiovanni con «Farfalle», Giovanni Truppi con «Tuo padre, mia madre, Lucia», Le Vibrazioni con «Tantissimo», Ditonellapiaga e Donatella Rettore con «Chimica», Fabrizio Moro con «Sei tu», Irama con «Ovunque sarai», Aka7even con «Perfetta così», Tananai con «Sesso occasionale», Matteo Romano con «Virale», Emma con «Ogni volta è così», Highsnob e Hu con «Abbi cura di te», Iva Zanicchi con «Voglio amarti».

Gianni Morandi

Le prove all’Ariston sono blindate soprattutto per Checco Zalone, atteso come superospite nella serata di mercoledì. L’attore e regista pugliese, al suo debutto assoluto al festival di Sanremo, a quanto si apprende, dovrebbe cantare e proporre un monologo, prendendo spunto alla sua maniera dall’attualità e anche dalla pandemia. L’anno scorso il comico aveva coinvolto l’attrice premio Oscar Helen Mirren nella canzone «La Vacinada», in cui con la consueta irriverenza raccontava la storia d’amore tra un giovane latin lover e un’anziana signora vaccinata contro il Covid. Il brano era subito diventato un tormentone.

Infine una nota femminile. Accanto ad Amadeus, le cinque co-conduttrici: Ornella Muti, icona del cinema italiano; la giovane Lorena Cesarini, volto di Suburra; Drusilla Foer, personaggio ideato da Gianluca Gori, mix di arguzia, eleganza, ironia; Maria Chiara Giannetta, con l’energia positiva di Blanca, il personaggio rivelazione della stagione tv; e Sabrina Ferilli, tra le attrici più amate.

