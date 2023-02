Alla scoperta di Pasolini al Sociale con Ascanio Celestini

La sezione «Appuntamento con la Storia» della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, si sofferma su una delle personalità centrali della cultura italiana del Novecento: Pierpaolo Pasolini. La figura del grande poeta, scrittore e regista sarà al centro dello spettacolo «Museo Pasolini» scritto e interpretato da Ascanio Celestini, in programma al Teatro Sociale di bergamo venerdì 17 febbraio alle 20.30.

Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico Museo Pasolini che, attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, ma anche di chi l’ha immaginato, amato e odiato, si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?