All’Edoné il festival del casoncello

Con la gara a chi ne mangia di più Un festival che più bergamasco non si può. All’Edoné dieci giorni nel segno del casoncello, uno dei piatti tipici della provincia di Bergamo.

Dal 9 al 19 agosto nell’estivo di via Gemelli a Redona si potranno gustare tutti i piatti più tipici della provincia di Bergamo: polenta, formaggi, scarpinocc, selvaggina, ma è il re è uno solo, il casoncello. Per i ghiottoni è stato organizzato un appuntamento imperdibile. Il 18 agosto infatti si terrà la gara di mangiata di casoncelli, che metterà a dura prova la sazietà dei partecipanti. L’11 agosto invece un grande ritorno in città: sul palco dell’Edoné torna il Bepi con i suoi Prismas.

