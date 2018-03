Andrea Bocelli in gita a Spirano - Video

«Invitatemi a cantare al Donizetti, io verrò» Giornata di relax a Spirano per Andrea Bocelli. Il tenore ha trascorso venerdì 9 marzo nella campagna bergamasca. E ha anche cantato per la gioia di chi lo ha potuto ascoltare.

Le eccellenze della pianura bergamasca hanno conquistato anche il celebre tenore Andrea Bocelli che venerdì 9 marzo ha trascorso qualche ora al maneggio Equisport di Spirano, uno dei più conosciuti centri di allevamento e di vendita di cavalli di razza di tutta Italia. L’ospite internazionale, fresco del riconoscimento come «best classical artist» ai Global Awards di Londra, ha prima visitato le campagne spiranesi e poi si è concesso qualche ora di relax al centro guidato da Pasquale Beretta, cantando per i suoi ospiti.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Non è la prima volta che Bocelli fa tappa in Bergamasca per dedicarsi alla sua grande passione per i cavalli. Già nel 2016, infatti, aveva visitato il maneggio spiranese dell’amico Pasquale, divenuto davvero negli anni un punto di riferimento per il suo amore per l’equitazione.

Guarda il video: «Al Donizetti a cantare? - Bocelli risponde -.Invitatemi e io “garibaldinamente” risponderò: obbedisco». Tempo per organizzare la serata c’è: chiuso per lavori, il teatro Donizetti dovrebbe riaprire per l’autunno 2019.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA