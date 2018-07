«Arcate d’Arte» celebra il mito del clown

A luglio 5 spettacoli e ospite Colombaioni Continua la rassegna progettata dal Teatro Tascabile con una sezione tutta dedicata al mito del Clown con cinque spettacoli e una proiezione nel mese di luglio.

Si inizia con gli spettacoli del Tascabile «Messieur, che Figura!» (7/8/14/15 luglio ore 17, per adulti e bambini), «Fuochi d’artificio. Visita teatrale itinerante al monastero del Carmine» (7/8/14/15/21/22/28/29 luglio ore 11, per adulti e bambini) che quest’anno vede la partecipazione del giovane gruppo bergamasco Pirouettes Ensemble, e il «work in progress» della nuova produzione del TTB dal titolo «The Yoricks» (27 e 29 luglio ore 21.30), un intermezzo comico sul “grado zero” del teatro: il riso.

Ospite internazionale la compagnia francese Sacékripa con «Marée Basse», spettacolo presentato in uno chapiteau che sarà montato per l’occasione in Piazza Mascheroni (21 e 22 luglio ore 17 e 21.30, adatto anche a bambini dai 9 anni in sù).

Chiude questa sezione un ospite d’eccezione: Leris Colombaioni, erede della celebre famiglia di clown che collaborò con i grandi personaggi dello spettacolo (da Totò a Fellini a Dario Fo, Eugenio Barba, Vittorio Gassman, Maurizio Scaparro e Giorgio Strehler) che a Bergamo propone l’incontro dal titolo «Figli d’arte, figli maledetti. Storia della famiglia Colombaioni» (28 luglio ore 20, ingresso gratuito) a cui seguirà la proiezione del film «I Clown» di Fellini (in collaborazione con Lab80 film).

Leris Colombaioni terrà, infine, il laboratorio aperto a tutti «L'identità comica del clown» (28-29 luglio, iscrizioni a numero chiuso).

