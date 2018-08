Arianna dal Lussana a Bologna

Cantautrice orobica al cospetto di Mogol Arianna Cammarota, 23 anni, è tra le prime 10 di un concorso per giovani cantautori. A settembre verrà valutata dal paroliere di Lucio Battisti.

«Sono cresciuta con mio padre che mi faceva ascoltare Lucio Battisti e tutti i cantautori italiani. Pensare che adesso Mogol leggerà e ascolterà una canzone scritta da me è qualcosa di straordinario». La ventitreenne bergamasca Arianna Cammarota non nasconde il suo entusiasmo: ha appena conquistato un posto tra i 10 finalisti di Bologna Musica d’Autore, concorso canoro riservato a giovani cantautori. La giuria che decreterà il vincitore è presieduta da Giulio Rapetti, in arte Mogol. Arianna si presenta con «Supernova», un brano in cui racconta di se stessa.

