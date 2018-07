Band musicali per un nuovo talent show

A San Pellegrino 5 gruppi bergamaschi

Il nuovo talent Mediaset «I Band» ha scelto San Pellegrino Terme per i casting: prodotto da Sunshine Production s.r.l., il programma andrà in onda su La5 in autunno e sarà rivolto a band, cori, gruppi vocali composti da almeno cinque persone fino ad un massimo di quaranta.