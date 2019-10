Benji e Fede, arriva il nuovo album

Giovedì 31 saranno a Stezzano Promuovono il loro quarto album, in uscita venerdì 18 ottobre: in «Good Vibes» cantano anche Nek, Rocco Hunt, Shari.

Al centro commerciale «Le due torri» di Stezzano, giovedì 31 ottobre alle 16 tornano Benji e Fede per promuovere il loro quarto album, in uscita proprio oggi: si intitola «Good Vibes», ed è stato anticipato dalla hit dell’estate «Dove e quando», un successo che ha varcato i confini nazionali e si è aggiudicato il disco di platino in meno di un mese.

Benjiamin Mascolo e Federico Rossi hanno scelto ancora «Le due torri» per la loro tappa bergamasca: è la terza volta che il centro commerciale di Stezzano ospita i due cantanti modenesi, molto amati dai teenager. Ogni volta è un successo, con eventi che hanno oltrepassato le tremila presenze.

Proprio per gestire al meglio l’instore del 31, l’organizzazione metterà a disposizione dei pass prioritari, ritirabili all’Infopoint del centro. Per riceverne uno è necessario presentarsi con il cd e con lo scontrino rilasciato dallo store MediaWorld dello shopping center al momento dell’acquisto. L’incontro è comunque aperto a tutti coloro che si presenteranno con la loro copia di «Good Vibes», i pass daranno solamente la priorità di accesso verso il palco.

Sono diverse le collaborazioni con vari artisti presenti nell’album: c’è Nek, con il quale Benji e Fede cantano il brano «Safari»; Rocco Hunt in «L’ultimo Gin Tonic», Tormento in «Tra lo stomaco e lo sterno». Nel brano «Sale» spicca la presenza di Shari, giovane cantautrice di soli 16 anni.

