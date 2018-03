Benji e Fede, la coppia d’oro - Foto

In 3500 a Stezzano per vederli Il duo musicale modenese domenica 11 marzo al centro commerciale Le Due Torri per incontrare i fan e l’entusiasmo era alle stelle. Guarda il video.

Ragazze in coda davanti agli ingressi del centro commerciale «Le Due Torri», ancora prima dell’apertura.È il giorno di Benji e Fede e tanti fans hanno raggiunto Stezzano già alle 7 del mattino per guadagnarsi i primi posti nella lunga fila per incontrare i loro idoli. I due artisti, entrambi di nero vestiti, non hanno deluso il loro pubblico. Al momento dell’arrivo, alle 16, circa 3500 fans li hanno acclamati sollevando le copertine del cd «Siamo solo noise» e il cellulare in modalità torcia, creando un’atmosfera davvero suggestiva. Tanti i ragazzi in fila anche all’interno del centro, in attesa delle indicazioni degli addetti alla sicurezza per poter raggiungere il tendone riscaldato montato nel parcheggio del primo piano dello shopping center. Fans provenienti perfino da Lugano, da Milano, da Verona, dal bresciano, in prevalenza ragazze, ma molti anche i bambini dai 5 anni in su, i ragazzi e i genitori, alcuni dei quali in fila, soprattutto quelli degli ammiratori più giovani.

Diverse ragazze si sono presentate vestite con tute intere di peluche raffiguranti animali: unicorni, maialini, asinelli, tigrotti. Molti i doni per Benji e Fede: cuori, cartelloni, lettere, rose rosse, dolci. I due artisti hanno abbracciato tutti, hanno firmato le copie dei cd e si sono fatti scattare fotografie con tutti i 3500 ragazzi arrivati per loro a “Le Due Torri ”.Per l’emozione alcune fans sono scoppiate in lacrime, incredule di avere la possibilità di vedere i loro idoli così da vicino, di poterli abbracciare e baciare.

«I firma copie per noi sono uno scambio di energia con i nostri fans», hanno dichiarato Benji e Fede e di energia, nel piovoso pomeriggio stezzanese, ne hanno ricevuta davvero tantissima, un affetto smisurato dei ragazzi che si è tradotto in lacrime, sorrisi, urla di emozione e soprattutto in un cantare costante tutte le canzoni di “Siamo solo noise” che sono state trasmesse in loop dagli altoparlanti sistemati all’interno della tensostruttura.

