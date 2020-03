Flash mob sonoro a Bergamo-Video

«Aprite le finestre e rallegriamo la città» Alle 18 di venerdì 13 marzo in tutta Italia è andato in scena un flash mob sonoro. Guarda il video del concerto nel cortile del Villaggio degli Sposi .

Un gigantesco concerto gratuito per buttare fuori tutta la negatività e rallegrare le città silenziose e spettrali al tempo del coronavirus. Si sentono solo le sirene delle ambulanze che vanno avanti e indietro da giorni ecco che allora anche un po’ di musica «in sicurezza» può creare un momento più lieve per tutti. Questa l’intenzione del flah mob sonoro che è andato in scena in tutt’Italia e anche a Bergamo.

Al Villaggio degli Sposi per esempio dove nel cortile di via Cave si è svolto un breve concerto di Abeba Suardi della squadra del Cdpm di Claudio Angeleri.

