Boom di richieste per Palazzo Terzi

Apertura straordinaria anche domenica La dimora storica sarà aperta anche domenica 28 giugno ma è necessario prenotarsi.

Boom di richieste per la visita di domenica 21 giugno a Palazzo Terzi, uno dei palazzi barocchi più importante di Bergamo: è per questo che l’associazione per Palazzo Terzi aprirà nuovamente al pubblico le meravigliose sale della dimora storica anche domenica 28 giugno come apertura straordinaria, oltre alla consueta terza domenica del mese.

Un esponente della famiglia accoglierà i visitatori per illustrare la storia della dimora e della famiglia che da cinque secoli la abita. Il percorso inizia con il Gran Salone e il monumentale camino, gli affreschi del Barbello e le tele di Cristoforo Storer, allievo del Procaccini, continua con il meraviglioso Salottino degli Specchi, la sala Rossa, la Sala della Musica, la Sala del Tiepolo.

Biglietto di ingresso e visita guidata: 8 euro adulti, 5 euro bambini sopra i 14 anni, nonché medici e infermieri .

Due gruppi di visite guidate: ore 14,30 e ore 15,30, max 10/15 persone in rispetto norme anti Covid-19, pertanto è vivamente consigliato prenotare scrivendo a: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA