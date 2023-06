Campionessa al quiz «L’Eredità», è Michela Cortinovis di Peia

Michela, che ha partecipato in festival italiani ed esteri (in Spagna e Bulgaria), ha proseguito il percorso nelle puntate successive. Nata a Lovere e cresciuta ad Albino, ha scelto volontariamente di stabilirsi, con il marito Sergio (della Val Brembana) e il cane Tommy, a Peia. Più di dieci anni fa il marito, che lavora per una ditta di impianti fotovoltaici, ha dovuto trasferirsi in Brasile e «da allora passiamo diversi mesi all’anno in Sud America. Da allora mi dedico di nuovo all’insegnamento privato e alle esibizioni».