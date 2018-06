Canterà il «Va’ pensiero» in uno stadio

Da Ranzanico a Londra per i Mondiali Cristina Sferrazza, di Ranzanico, 27 anni, soprano, canterà il celebre coro del Nabucco in uno stadio londinese.

Canterà il «Va’ pensiero» di Giuseppe Verdi a Londra, nell’unico mondiale di calcio giocato quest’anno da una squadra italiana: la Conifa World Football Cup, il torneo delle Nazionali senza Stato. Lei è Cristina Sferrazza, soprano lirico di 27 anni, di origine cremonese ma bergamasca di adozione. Vive a Ranzanico: «Per me - dice - sarà la prima volta in uno stadio, di solito canto in teatri, chiese, qualche piazza… Quando Alberto Rischio, vicepresidente dell’associazione sportiva padana e direttore per l’Europa del Conifa, mi ha contattata per propormi di cantare in questa occasione ne sono stata entusiasta». Cristina canterà il celebre coro del Nabucco, scelto come inno della squadra padana, nel pomeriggio di domenica 3 giugno alle 18 sul campo di Bedfont, un sobborgo di Londra.

