Castagne che bontà, dove assaggiarle

da Redivo di Averara a Pradalunga La sagra più conosciuta è quella di Averara, giunta alla sua 44esima edizione: in programma questo weekend e il prossimo del 13-14 ottobre.

Come da tradizione torna la Sagra della Castagna ad Averara, arrivata alla sua 44esima edizione. L’evento, atteso per tutto l’anno, viene organizzato in questo periodo, in cui l’autunno lascia spazio a uno dei suoi frutti principe: la castagna. La sagra si terrà questo weekend (6 e 7 ottobre) e a seguire nelle giornate del 10, 12, 13 e 14 ottobre. La Val Brembana è fra i territori italiani più ricchi di castagneti secolari e questo rende il frutto non solo spendibile in moltissimi piatti della cucina tipica bergamasca, ma anche apprezzabile nelle giornate d’autunno accompagnato da un buon vino.

Questa attesissima manifestazione avrà luogo nel piccolo paese di Redivo, frazione di Averara, precisamente a 33 km dal capoluogo bergamasco. Il paese ospitante, caratterizzato da un esiguo numero di abitanti, 120, vive nella tranquillità della natura. Questa armonia tra natura ed essere umano genera l’atmosfera ideale in cui addentrarsi per gustare a pieno i colori e i sapori dell’autunno. L’evento è organizzato dai Castanicoltori di Averara, associazione nata 4 anni fa, in collaborazione con il Comune e grazie al contributo dell’azienda agricola Soluna. Quest’ultima, dal 1988, si dedica alla coltivazione di piante officinali fino alla loro trasformazione in preparati di cosmetica naturale di qualità.

Questo evento sarà anche l’occasione per far conoscere il progetto «Castagneto Aureo», iniziato alcuni anni fa con l’obiettivo di recuperare alcuni castagni secolari, risalenti a ben 300 anni fa e che diventa oggi un laboratorio collettivo per il rilancio in chiave turistica di Averara.

Ogni giornata sarà accompagnata da un tema: i primi due giorni saranno dedicati rispettivamente alla festa, con l’inaugurazione di un edificio recuperato dall’Amministrazione, e alla cultura, con visite guidate nella parrocchiale di San Giacomo e con il concerto di ottoni intorno a uno dei castagni più imponenti, con ben 3 metri di diametro.

Da seguire anche le sagre di Luzzana (questo weekend e il prossimo) e di Pradalunga. «Castanea» a Pradalunga è organizzata dall’Associazione Castanicoltori del Misma. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione riscuote ogni anno sempre maggiori consensi, proponendo castagnate, degustazioni e incontri di divulgazione tecnica e scientifica sulla castanicoltura allo scopo di aumentare la conoscenza di questo albero e dei suoi frutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA