«CercaBergamo», nuovo dettaglio: la «parete», dove si trova? Rispondi al quiz

Una barra di ferro con la scritta «parete» è il dettaglio da indovinare nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Riconoscete dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio all’interno di questo articolo. Giovedì sveleremo la soluzione e racconteremo la storia di questo luogo e dei dintorni, dove le curiosità da scoprire (e riscoprire) non mancano.

«CercaBergamo» è la rubrica che accompagna l’estate di lettori abbonati. Ogni settimana, il lunedì, sul nostro sito e sui nostri canali social pubblicheremo la foto di un dettaglio, tratto per esempio da un edificio storico o da un monumento, e i nostri lettori dovranno indovinare dove è stata scatata. Il giovedì sveleremo la soluzione, raccontando la storia di quel luogo, con foto, video e curiosità.