«CercaBergamo», gioca con L’Eco e scopri se conosci il tuo territorio
PER LA TUA ESTATE. Torna «CercaBergamo», il gioco estivo più curioso de L’Eco di Bergamo: una sfida per i lettori, sul sito e sui social, per riscoprire la città e la provincia attraverso quei piccoli elementi di storia, arte e paesaggio che spesso, nella fretta di tutti i giorni, passano inosservati.Lettura 1 min.
Bergamo
Riconoscereste Bergamo da un dettaglio? Da un fregio, da un’insegna, da una facciata, da un ponte, da un particolare scolpito o dipinto che magari abbiamo visto decine di volte senza farci davvero caso?
Torna «CercaBergamo», il gioco estivo più curioso de L’Eco di Bergamo: una sfida per i lettori, sul sito e sui social, per riscoprire la città e la provincia attraverso quei piccoli elementi di storia, arte e paesaggio che spesso, nella fretta di tutti i giorni, passano inosservati.
Si parte l’8 giugno
Dopo le prime due puntate aperte a tutti dell’8 e del 15 giugno - quando riproporremo due location della scorsa edizione, dal 22 giugno «CercaBergamo» entra nel vivo con una nuova formula riservata agli abbonati. Ogni settimana pubblicheremo la foto di un dettaglio misterioso: potrà appartenere a una strada, a una piazza, a un monumento, a un edificio o a un angolo meno conosciuto del territorio bergamasco. Starà ai lettori aguzzare la vista, provare a riconoscere dove è stata scattata l’immagine e rispondere al sondaggio online.
Dopo le prime due puntate aperte a tutti dell’8 e del 15 giugno - quando riproporremo due location della scorsa edizione, dal 22 giugno «CercaBergamo» entra nel vivo con una nuova formula riservata agli abbonati
Come si gioca
Il meccanismo è semplice. Il lunedì esce il dettaglio con il lancio del gioco e il sondaggio sul sito. Il giovedì arriva la soluzione: la foto intera svela il luogo, accompagnata da un articolo che racconta la curiosità, la storia o il particolare nascosto, sempre sul sito. Il venerdì, poi, spazio ai social con un reel in cui un giornalista della redazione porterà i lettori direttamente sul posto, raccontando in prima persona il luogo e la sua particolarità.
Il gioco è riservato agli abbonati cartacei e digitali de L’Eco di Bergamo.
Fino al 24 agosto
Il viaggio comincia il 22 giugno e accompagnerà i lettori per tutta l’estate, fino all’ultima puntata del 24 agosto. I luoghi resteranno segreti fino al momento della soluzione: settimana dopo settimana, sarà il dettaglio pubblicato sul sito a guidare la sfida.
Un’estate di indizi, sguardi ravvicinati e scoperte: perché Bergamo e la sua provincia si possono raccontare anche così, partendo da un frammento. La sfida è lanciata: siete pronti a cercare Bergamo?
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