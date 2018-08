Cercansi «maschere» per il Sociale

Fondazione Donizetti apre un bando Entro il 6 settembre dovranno essere mandate le manifestazioni di interesse e i curricula per la formazione di una graduatoria di 30 addetti a personale di sala.

Il bando è stato pubblicato in questi giorni e le manifestazioni di interesse si chiuderanno ilk prossimo 6 settembre. La Fondazione Donizetti cerca 30 addetti a personale di sala (maschere) per gli spettacoli della prossima stagione che si svolgeranno principalmente al teatro Sociale in Città Alta ma potrebbe essere necessario coprire il servizio anche in altri luoghi. LA Fondazione dopo aver ricevuto le manifestazioni di interesse e i curricula dei candidati, stilerà una graduatoria di 30 persone idonee. Ecco il bando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA