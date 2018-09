Chef Mainardi al Grande Fratello Vip

Nuova avventura in tv per il bergamasco Dopo la partecipazione a «La prova del cuoco» con Antonella Clerici, nuova avventura televisiva per lo chef di 35 anni.

Al Grande Fratello Vip quest’anno si mangerà bene: nel cast ufficiale infatti c’è anche Andrea Mainardi, chef bergamasco divenuto famoso in seguito alla sua partecipazione al cooking show di Rai 1 «La prova del cuoco» con Antonella Clerici.

Andrea Mainardi, 35 anni di Bergamo, è diplomato cuoco, per tre anni ha lavorato sotto la guida dello chef Andrea Berton e nel 2010 ha aperto il suo primo ristorante – Officina Cucina – a Brescia. Poi il salto di qualità con l’apertura a New York di un secondo locale, The bowery kitchen. La popolarità però è arrivata nel 2011 quando è entrato a far parte della grande famiglia de La prova del cuoco.

