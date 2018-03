Chi arriva all’aeroporto con le valigie?

Un sax. Benvenuto Bergamo Jazz!-Video All’aeroporto del nastro trasportatore è andata in scena una jam session jazz con un’improvvisazione di un musicista di sax.

Settimana di iniziative per la 40esima edizione di Bergamo Jazz che arriverà nel fine settimana al clou della manifestazione con concerti al Creberg Teatro e in Città Alta al Sociale. per dargli il benvenuto un «flash mob» inaspettato alla scalo di Orio al Serio. Ai nastri trasportatori degli arrivi si è esibito un musicista con il suo sax, dilettando i turisti e viaggiatori per qualche minuto. È l’ideale benvenuto alla manifestazione che riempirà di note la città fino a domenica. Tutte le info sul programma qui.

