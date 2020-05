Conca Verde e Del Borgo riaprono

In streaming il primo film: «I miserabili» Eppur (qualcosa) si muove: vogliamo dire nel mondo del cinema. Conca Verde e Del Borgo riaprono in streaming.

Orfani della visione in sala, ci si sta ingegnando con una serie di iniziative per sopperire, almeno in parte, che, la visone in sala resta imprescindibile, alla loro chiusura forzata. Una nuova opportunità per gli amanti del cinema per vedere film d’autore inediti da casa, con una modalità che permette di sostenere le sale d’essai, è la nascita della piattaforma digitale MioCinema.it, una nuova piattaforma per il cinema d’autore che al contrario di altre offre nuovi film con una modalità che coinvolge e sostiene le sale d’essai particolarmente colpite da questo momento di chiusura.

A questa piattaforma hanno aderito anche i Cinema Conca Verde e Cinema Del Borgo che, in occasione della messa in onda, da lunedì 18 maggio, del film «I miserabili», hanno lanciato una proposta: tutti coloro che acquisteranno la visione de «I miserabili» nella settimana da domani al 24 maggio, usufruiranno di un ingresso omaggio per una proiezione presso Cinema Conca Verde valido dall’1 al 9 ottobre 2020. Ispirato alle sommosse di Parigi del 2005, il film «I miserabili» di Ladj Ly ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes, il Premio Miglior Rivelazione agli European Film Awards, è stato candidato al Premio Oscar come Miglior Film Straniero e ha trionfato ai César ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui Miglior Film. Il regista Ladj Ly, originario di Montfermeil (Seine-Saint-Denis) nella periferia parigina, ha iniziato la sua carriera all’interno del collettivo Kourtrajmé, fondato nel 1995 dai suoi amici d’infanzia Kim Chapiron e Romain Gavras.

«In questo film- - ha dichiarato il regista - racconto un po’ la mia vita, le mie esperienze, quelle delle persone che mi sono vicine. Tutti gli elementi della storia si basano su cose realmente vissute: i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del mondo di calcio, ovviamente, l’arrivo del nuovo poliziotto nel quartiere, la storia del drone... Per cinque anni, ho filmato con la mia videocamera tutto quello che avveniva nel quartiere e soprattutto quello che facevano i poliziotti, non li perdevo d’occhio». Per gli amanti delle curiosità segnaliamo che in occasione dell’uscita del film il disegnatore Marco Dambrosio in arte Makkox ha offerto il suo particolare punto di vista sul film realizzando un cartoon originale ispirato alle vicende del film.

Come spiegano gli organizzatori del Conca Verde sul sito www.sas.bg,it, per sintonizzarsi sulla piattaforma occorre registrarsi (in modo semplice e totalmente gratuito) all’indirizzo www.miocinema.it inserendo solamente una mail e una password da creare. Sarà inoltre richiesto di inserire il proprio Cap, e scegliere la propria sala di riferimento del territorio. Per Bergamo da selezionare ci sarà Cinema Conca Verde. Una volta registrati, nella home del sito a partire da lunedì 18 troverete a disposizione il film «I miserabili» e successivamente altri film.

M ioCinema prevede che l’utente non sottoscriva alcun abbonamento, ma potrà acquistare direttamente la visione del singolo film, che sarà a sua disposizione per 30 giorni e per 48 ore dopo il primo «play». È possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente. I film saranno a disposizione sia nella versione doppiata in italiano che in lingua originale con sottotitoli. Oltre all’offerta di film nuovi che avranno un costo di 7 euro, nella library ci saranno molti altri film a disposizione accuratamente selezionati e tematizzati a un costo medio di 3,50 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA