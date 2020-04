Da Monaco il coro che emoziona - Video

«Amici di Bergamo siete nei nostri cuori» Il coro giovanile di St. Maximilian di Monaco di Baviera ha realizzato un coro virtuale per Bergamo. «Tanti concerti nella vostra terra, vi siamo vicini».

Il coro giovanile di St. Maximilian di Monaco di Baviera ha realizzato un emozionante video per ricordare gli amici bergamaschi e far sentire la propria vicinanza in un momento di forte prova e sofferenza per la nostra provincia. A unire Bergamo e la città tedesca tanti concerti del giovane coro eseguiti proprio in terra orobica.

«In questi giorni sono apparsi qui in Germania sui principali giornali e sui canali televisivi molti servizi dedicati alla tragedia che si sta consumando a Bergamo - racconta Lucio Benaglia –. Si è parlato tanto anche di Alzano Lombardo, uno dei paesi più colpiti, nella cui bellissima basilica abbiamo dato un concerto qualche anno fa insieme al coro della basilica e all’orchestra Musicalmenno».

«In questo periodo di stringenti misure anche qui in Baviera non ci si poteva trovare di persona per registrare il brano. Così ognuno si è registrato sul proprio handy la propria voce e Julian Häußler, che canta nel coro, ha curato il missaggio di tutte le registrazioni ottenendo così un coro virtuale e montando questo video. È molto bello e significativo e desidero condividerlo con tutti voi» spiega ancora Benaglia.

Il video è preceduto dalle belle parole del maestro Gerald Häußler, direttore del coro, rivolte a tutti gli amici bergamaschi e tradotte nei sottotitoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA