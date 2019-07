L’area in cui si svolgerà il Filagosto

Dal 30 luglio torna il Filagosto

Nuova sfida e nuova location Sei giorni di concerti a ingresso gratuito in una nuova location che offre un potenziale ancora maggiore.

Da campo incolto e pieno di rovi, a splendida nuova location. Il Filagosto lancia la sfida a sé stesso per diventare ancora più grande e offrire una proposta sempre più completa e accattivante. Un prato immenso, un palco gigante completamente coperto per vincere il maltempo e uno più piccolo per gli intimi spaghetti unplugged pre concerto, cucina, street food qualche bancarella, birre artigianali, spazi aperitivo e naturalmente un cartellone musicale molto interessante.

Dal 30 luglio Fast Animal and Slow Kids, Coma Cose (31 luglio), Busy Signal (1 agosto), Ministri (2 agosto), Giorgio Poi (3 agosto) e Anthhrax, nella serata finale Metal For Emergency il 4 agosto. Tutto il programma dettagliato qui.

Un lavoro di squadra durato mesi che ha cementato ancora di più i legami dei quasi cento volontari dell’associazione di giovani filaghesi che organizza il festival, che vale la pena ricordare non ha fini di lucro, anzi parte del ricavato va in beneficenza.

