Dal jazz alla poesia fino al teatro

Il programma del Cineteatro Gavazzeni Parte la nuova stagione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate. «Nonostante le difficoltà attuali l’Amministrazione Comunale di Seriate e il Cineteatro Gavazzeni decidono di proseguire con gli amati appuntamenti teatrali della rassegna autunno e inverno» spiegano gli organizzatori.

Ritornano le serate «Metti un Venerdì»: la suggestiva rassegna Jazz parte il 23 ottobre alle ore 21.15 con «Morricone Goes Jazz», musiche arrangiate da Marco Gotti, ospite Silvia Lorenzi. In seguito è previsto per venerdì 13 novembre «Verdi goes Jazz» con Gianluigi Trovesi, per venerdì 11 dicembre «Concerto di Santa Lucia» con Daniele Vavassori in arte “Vava” e per venerdì 15 gennaio «Concerto Jazz» di JW Orchestra. Tutti con inizio ore 21.15. La rassegna proseguirà anche in primavera.

Continua la rassegna «Teatro Prosa», interrotta a primavera, ora riproposta a cadenza mensile. Giovedì 29 ottobre in scena c’è «Marilyn- Attrice allo stato puro» con Lucilla Giagnoni impegnata a raccontare la vita della grande attrice; giovedì 12 novembre uno spettacolo molto originale tutto in movimento, «Maratona di New York» infine giovedì 10 dicembre è in programma «Senza Filtro», spettacolo dedicato alla poetessa Alda Merini con Rossella Rapisarda. Tutti con inizio alle ore 21.

Torna anche per gli appassionati della lirica «La Bohème», opera di Giacomo Puccini. L’appuntamento è previsto per venerdì 6 novembre, in due repliche, uno al pomeriggio alle ore 17 e uno alla sera alle ore 21.

A grande richiesta, ritorna anche «VolaTeatro», rassegna di spettacoli teatrali per bambini. La manifestazione è in 5 appuntamenti. I primi due saranno il 21 novembre alle ore 16 con «Moztri! Inno all’infanzia» della Compagnia Luna e Gnac e il 12 dicembre con «Il segreto di Lucia» della Compagnia «Teatro Prova», quest’ultimo con un doppio appuntamento alle ore 16 e alle ore 17.30. La rassegna proseguirà anche in primavera.

Inoltre grande ritorno di Omar Pedrini in concerto: l’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle ore 21.15. «Dai Timoria ad Oggi», la serata è in chiave elettroacustica con il chitarrista elettrico Simone Zoni.

Tutti i biglietti per gli spettacoli sono acquistabili anche online su www.cineteatrogavazzeni.it, nella sezione «Prevendita»

