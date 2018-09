Danzatori del cielo in Piazza Vecchia

La magia delle «molecole» in volo - Video Sabato 15 settembre alle 21.30 e alle 22.10 nell’ambito della rassegna «I Maestri del Paesaggio» si potrà assistere alla spettacolare performance della compagnia di danza aerea.

La performance propone quest’anno un momento artistico molto suggestivo in dialogo diretto con la piazza e gli spettatori. Il cielo di Piazza Vecchia sarà infatti animato da uno spettacolo pensato e realizzato per l’occasione: i ballerini che si muovono in armonia con i palloncini sospesi trasporteranno lo spettatore in una dimensione da sogno, facendo loro vivere un’esperienza unica. Si tratta performance della compagnia di danza aerea «MolecoleShow» dal titolo «Energia tra le nuvole», organizzato da ABenergie, produttore e fornitore di energia rinnovabile, nell’ambito dei «I Maestri del Paesaggio», appuntamento internazionale per immergersi nella cultura del paesaggio in programma a Bergamo dal 7 al 23 settembre.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA