«Dirama», tutte le forme della natura A Bergamo 15 giorni dedicati all’ambiente

A Bergamo 15 giorni dedicati all’ambiente Dal 16 al 30 giugno 2019 presso Cà Matta, sul Colle Maresana, si svolgerà la prima edizione di «Dirama. Incontro internazione di natura, relazioni e cura del Territorio».

Un progetto di Legambiente Bergamo e Woodoo Studio: 15 giorni di attività che intrecciano l’esperienza del Campo Internazionale di Legambiente con momenti di esplorazione del territorio bergamasco, grazie al supporto di associazioni e gruppi locali. Uno spazio di condivisione e contaminazione tra generazioni e culture, mettendo in connessione le persone, le associazioni e le realtà che sul territorio operano in direzione di buone pratiche per il futuro in ambito di natura, relazioni e cura del territorio, creando ponti e dialoghi, anche con il resto del mondo.

«Collaboriamo e finanziamo volentieri le iniziative come “Dirama”, che promuovono il Parco dei Colli di Bergamo e le sue attività, ha affermato Oscar Locatelli Presidente Parco dei Colli Bergamo, in particolare l’educazione ambientale che è una delle nostre missioni principali. Meglio ancora se queste iniziative avvengono coinvolgendo le giovani generazioni: ragazze e ragazzi italiani che dialogano con i loro coetanei provenienti da diversi Paesi del mondo. Ringraziamo Legambiente per la collaborazione. Siamo soddisfatti dell’impostazione del Campo Internazionale di quest’anno, più ampia e capace di coinvolgere il territorio non solo con progetti di recupero e salvaguardia, ma anche tramite eventi di promozione aperti ai cittadini».

IL CAMPO INTERNAZIONALE DI LEGAMBIENTE

Capa Campo: Sara Capelli Aiuto Capa: Damiano Valsecchi detto Dama e Francesca Bolazzi. Legambiente Bergamo, in collaborazione con il Parco dei Colli, ospiterà 12 volontari provenienti da tutto il mondo. In questo momento sono iscritte e iscritti giovani prevenienti da Canada, Russia, Messico, Spagna, Francia e Repubblica Ceca, oltre a diversi volontari e volontarie italiane.

Due settimane nel cuore del Parco, dove i volontari e le volontarie saranno protagonisti di vari interventi di manutenzione delle aree verdi circostanti per 5/6 ore al giorno sotto la guida esperta delle guardie ecologiche del Parco dei Colli. Avranno poi occasione di incontrare la comunità partecipando a eventi organizzati ad hoc come concerti, escursioni, visite guidate per promuovere processi di scambio socio-culturale. Il progetto, che rientra nel network di volontariato internazionale Alliance, ha come obiettivo la promozione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio e delle comunità ospitanti.

Nicola Cremaschi Presidente Legambiente Bergamo: «Da anni organizziamo i campi di volontariato internazionali: una delle cose che più di tutte ci entusiasma è l’energia e la voglia dei ragazzi, giovani volontari proiettati ben oltre i confini territoriali, vogliosi di conoscere e di scoprire. Dirama è il tentativo di dare una risposta a questo desiderio, è la risposta alla necessità di ampliare la rete includendo tutti coloro che sono e vogliono essere protagonisti del futuro.»

OLTRE IL CAMPO

Informare, coinvolgere, condividere e progettare. Molti gli eventi aperti a tutta la città che si svolgeranno durante i giorni di Dirama. Sono tante le persone e i gruppi che, con costante lavoro e impegno, sono un esempio, di buone pratiche e prospettive per il futuro. Dalla mobilità, al cibo, al consumo consapevole… molte le giovani e i giovani che studiano nuovi modelli di partecipazione, volontari, artisti, cittadini e cittadine consapevoli della loro responsabilità.

CALENDARIO: PASSI E SCATTI

DOMENICA’ 23 Giugno ore 15.00 – In collaborazione con Spazio Cam

Un percorso tra i sentieri della città che unisce la fotografia e la scoperta del territorio, passeggiando e osservando. Un paio d’ore per immergersi nel paesaggio dei Colli di Bergamo sul versante della Valle di Astino, la meno conosciuta, anche dai bergamaschi. Tra scalette medioevali e portoni, per scattare e interpretare il tema assegnato. Gli scatti migliori saranno premiati!

ALLA SCOPERTA DEGLI ORTI

LUNEDI’ 24 Giugno ore 17.00 – In collaborazione con Orti del Parco – Parco del Quintino

Visiteremo gli orti nel Parco del Quintino, spazio di coltivazione partecipata dei quartieri Monterosso, San Colombano e Valtesse, qui avremo modo di conoscere e imparare qualcosa di più sulle piante e sulla terra, accompagnati dai volontari e dalle volontarie che ogni giorno si occupano di questo orto sociale.

STARE IN NATURA

MARTEDI’ 25 Giugno ore 17.00 – In collaborazione con Legambiente C.E.R.C.A. Brembo

Stare in natura: Andremo alla scoperta dei paesaggi, della flora e della fauna nei boschi attorno alla Cà Matta, accompagnati da un naturalista esperto che ci insegnerà a riconoscere tracce, piante e molto altro!

MONTEROSSO JAM

MARTEDi’ 25 Giugno ore 19:00 - Live ore 21:00 – In Collaborazione con Spazi Giovanili del Comune di Bergamo (Mafalda - Monterosso) e My Town Radio

I gruppi che frequentano la sala prove dello spazio giovanile di Monterosso si esibiranno insieme nel cortile della Cà Matta per celebrare l’inizio dell’estate con un live acustico tutto dedicato alla natura.

PASSEGGIATA PLASTIC FREE

MERCOLEDi’ 26 Giugno ore 18.30 – In collaborazione con Bergamo Plastic Free

Una passeggiata informativa tra le vie del quartiere. Raccogliendo plastica e piccoli rifiuti incontreremo le persone e racconteremo loro alcune curiosità sulle bottigliette che hanno in mano, sui sacchetti nei quali trasportano la spesa offrendo consigli e facili alternative per essere migliori non-consumatori del pianeta!

CONCERTO DEL BOSCO

GIOVEDI’ 27 Giugno ore 10.30 – In collaborazione con Fabbrica 919

Un momento unico in notturna. Rimarremo sdraiati in silenzio ad ascoltare la voce del bosco. Ad accompagnare il suono della natura, le note di flauto del musicista Nicolò Melocchi e le due voci narranti di Giovanna Guizzetti e Sergio Cortesi. Un’esperienza magica a basso impatto per riscoprire il piacere di ascoltare l’ambiente che ci circonda.

BIKE TOUR

SABATO’ 29 Giugno ore 10.30 – In collaborazione con Fiab Pedalopolis e Bike Fellas

Partiremo dal Mercato agricolo del Parco dei Colli in Valmarina e, passando per il centro della città, raggiungeremo Bikefellas per pranzare in compagnia. Nel pomeriggio partiremo alla volta de La Porta del Parco per poi visitare la Valle della Biodiversità di Astino.

DIRAMA è un progetto di Legambiente Bergamo e Woodoo Studio. In collaborazione con Parco dei Colli di Bergamo e Cà Matta. Con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Assessorato Ambiente del Comune di Bergamo e Comune di Ponteranica.

DIRAMA è realizzato grazie alla collaborazione di Alliance of European Voluntary Service Organisations, Casa di Quartiere Monterosso, Alchimia Società Cooperativa Sociale, Consorzio Sol.Co Città Aperta, Banca Etica Bergamo, Bikefellas, FIAB Bergamo - Pedalopolis, Spazio Cam, Legambiente CERCA Brembo, Bergamo Plastic Free, Orti nel Parco, La Porta del Parco, Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, Etres, My Town Radio, Fabbrica 919. Partner tecnico Laio Studio. . Illustrazioni di Alessandro Adelio Rossi. Si ringrazia per il sostegno alle attività Blue Meta.

