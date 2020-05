È morto a New York l’artista Christo

Nel 2016 The Floating Piers sul lago d’Iseo Lutto nel mondo dell’arte internazionale: a 84 anni è morto Christo Vladimirov Javacheff, conosciuto da tutti come Christo: nel 2016 ci aveva fatto sognare con la sua opera The Floating Piers nelle acque del Lago d’Iseo.

L’artista è scomparso per cause naturali a New York City come spiega l’annuncio sulla pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official. «Ha vissuto una vita piena, in cui non solo ha sognato ciò che sembrava impossibile, ma lo ha realizzato - si legge nell’annuncio -. Il lavoro di Christo e Jeanne-Claude ha unito le persone facendo condividere loro esperienze in tutto il mondo, la loro opera vive nei nostri cuori e nei nostri ricordi».

«Christo nacque il 13 giugno 1935 a Gabrovo, Bulgaria. Lasciò la Bulgaria nel 1957 e poi fuggì a Vienna; poi si trasferì a Ginevra - si legge sulla pagina Fb -. Nel 1958, Christo andò a Parigi, dove incontrò Jeanne-Claude Denat de Guillebon, non solo sua moglie, ma anche compagna di vita nella creazione di opere d’arte ambientali monumentali. Jeanne-Claude morì il 18 novembre 2009. Christo ha vissuto a New York per 56 anni».

Considerati tra i maggiori rappresentanti della Land Art, anche se Christo preferisce la definizione di «Arte ambientale», Christo e Jeanne-Claude Denat de Guillebon sono stati gli autori di decine di opere sorprendenti, realizzate in tutto il mondo. «Lei e io» diceva sempre Christo. Hanno realizzato decine di opere indimenticabili e in tutto il pianeta, da «The gates» che con i suoi 7.503 «cancelli» ha colorato la neve di Central Park a febbraio del 2005, ai sorprendenti «Umbrellas» che in contemporanea hanno acceso di blu i dintorni di Tokyo e di giallo i dintorni di Los Angeles: 1.340 in Giappone, 1.760 in California. Poi i celebri impacchettamenti, dal Pont Neuf a Parigi al parlamento tedesco a Berlino. E tante altre maxi installazioni che hanno acceso l’ambiente in cui sono state collocate. Gli hanno dato un volto e un ricordo nuovo nella storia dell’arte. Come è successo la lago d’Iseo.

«In una lettera del 1958 Christo scrisse: “La bellezza, la scienza e l’arte trionfano sempre”. Teniamoci queste parole in suo ricordo» scrivono su Fb.

L’opera d’arte temporanea di Christo a Parigi, intitolata «L’Arc de Trionphe, Wrapped» è prevista per il prossimo 18 settembre 2020 e fino al 3 ottobre 2021. Inoltre è in programma una mostra al Centre Georges Pompidou sul lavoro di Christo e Jeanne-Claude, prevista dal 1° luglio al 19 ottobre 2020.

La Bergamasca non lo dimenticherà: «The Floating Piers», la passerella realizzata dall’artista sul lago d’Iseo, è stato l’evento espositivo più visitato nel 2016 in Italia con un milione e mezzo di visitatori. Dal 18 giugno al 3 luglio si poteva camminare sui pontili galleggianti da Sulzano a Monte Isola e da lì all’isoletta di San Paolo. Un’opera d’arte temporanea, interamente finanziata dall’autore e costata circa 18 milioni di euro, ampiamente ripagati dal ricavato della vendita dei bozzetti.

Christo e sua molgie sono stati gli autori di decine di opere sorprendenti, realizzate in tutto il mondo. L’idea della passerella era nata cinquant’anni prima, ma non era mai stata realizzata. Prima a Buenos Aires, alle foci del Rio de la Plata, poi nella baia di Tokyo, per due volte erano state negate le autorizzazioni, che sul lago d’Iseo, invece, sono state concesse. Duecentomila blocchi di polietilene, alti 35 centimetri, per 4,5 chilometri. Per unire tra loro i tessuti, ci sono voluti 330 chilometri di filo, realizzato dalla Filtes International di Capriolo, guidata dal bergamasco Sergio Carrara. L’opera d’arte non era costituita soltanto dalla passerella in sé, ma comprendeva il territorio circostante: ne erano parte l’acqua, gli alberi, le case di Monte Isola e Sulzano. Giallo dalia il colore scelto per il tessuto, molto sensibile all’umidità dell’aria. Al mattino diventava arancio, poi, rapidamente, si trasformava in un giallo dorato e riflettente.

