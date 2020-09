(Foto by Frau)

Elio e Faso in un concerto nel 2017 (Foto by Frau)

Elio, concerto allo stadio di Bergamo

Con il Trio Medusa per sostenere la musica L’iniziativa #insiemeperlamusica ha raccolto 124mila euro grazie al sostegno del Trio e del Cesvi. L’ipotesi, Covid permettendo, è di organizzare un evento musicale di più giorni tra la primavera e l’estate del 2021,dopo la fine degli impegni dell’Atalanta. Guarda il video della conferenza stampa di presentazione.

Una reunion non progettata e che avviene a scopo benefico, sostenere il mondo della musica, in particolare quello degli artisti meno noti che a causa del covid hanno ricevuto un grosso contraccolpo economico. È quella prospettata da Elio e Le Storie Tese per un unica data a Bergamo tra la primavera e l’estate del 2021.

L’idea è quella di organizzare un grande concerto, Covid permettendo, magari anche della durata di più giorni che si terrà verso maggio del 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. «Con l’Atalanta ci sono già stati contatti e c’è già un primo consenso di massima- ha detto il sindaco Giorgio Gori nella conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che si è svolta martedì 15 settembre nella sala del Consiglio Comunale di Bergamo-. Il concerto potrebbe tenersi sotto la Curva Nord, quando tutti gli impegni sportivi dei nerazzurri saranno terminati».

Il gruppo che ha dato vita all'iniziativa formato da Cristina Parodi, Elio delle Storie Tese, il trio Medusa con il sindaco Gori Giorgio a Bergamo, 15 Settembre 2020 Tiziano Manzoni /ANSA

(Foto by Filippo Venezia)

Ad annunciare i dettagli dell’iniziativa #Insiemeperlamusica, sono stati Elio e i componenti delle Storie Tese, Faso e Cesareo, il Trio Medusa, Cristina Parodi e il Cesvi.

Per organizzare l’intero evento sono già stati raccolti 124 mila euro.

«Vorremmo fosse una sorta di Woodstock bergamasca - ha aggiunto Faso- che durasse tre giorni e coinvolgesse le band vincitrici del bando (13 la band che hanno partecipato e ottenuto per ora il finanziamento)».

Nell'aula consigliare del comune di Bergamo il trio medusa Cristina Parodi e Faso con Elio delle storie tese annunciano il progetto con il Cesvi a Bergamo, 15 Settembre 2020 Tiziano Manzoni /ANSA

(Foto by Filippo Venezia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA