Emigrazione nella terza età

«Country for Old Men» al cinema A Bergamo la prima presentazione italiana del film «Country for Old Men» con registi presenti. Girato in Ecuador da Stefano Cravero e Pietro Jona

Lunedì 1 ottobre 2018 alle 21 all’Auditorium Piazza Libertà.

È a Bergamo la prima presentazione italiana del film film Country for Old Men di Stefano Cravero e Pietro Jona, con i registi presenti in sala: lunedì 1 ottobre alle 21 all’Auditorium di Piazza Libertà. Il film è un racconto sulla particolare comunità di pensionati statunitensi che vivono nella cittadina di Cotacachi, sulle Ande dell’Ecuador, selezionato e premiato in diversi festival italiani. Country for Old Men, che esce nei cinema proprio l’1 ottobre in occasione della Giornata Internazionale degli Anziani con la distribuzione di Lab 80 film, è stato presentato al ventinovesimo Trieste Film Festival (premio Menzione Corso Salani) e selezionato dalla Rete degli Spettatori come film del 2018. Protagonisti sono i cittadini americani che, giunti alla pensione, hanno deciso di trasferirsi a Cotacachi, più di duemila metri sulle Ande. Accomunati dal desiderio di trascorrere gli ultimi anni di vita in condizioni “migliori” rispetto a quelle che vivrebbero restando in patria, i personaggi del film rappresentano una classe media che negli Stati Uniti della crisi economica non è più in grado di sostenere il tenore di vita a cui si è abituata.

Tra tentativi improbabili di imparare la lingua locale, enormi recinzioni per proteggere le proprie case, corsi di ginnastica alternativi e fondazioni per cani randagi, Country for Old Men racconta la vita quotidiana della nutrita comunità locale di uno dei popoli più stanziali e meno adattabili al mondo. Decisi a perseguire il proprio sogno di felicità, un American Dream che a Cotacachi appare quanto mai surreale, i protagonisti di Country for Old Men vivono reclusi nella propria bolla, trascorrendo il tempo all’interno delle abitazioni blindate che si sono costruiti. Mentre l’osservazione documentaria si alterna alle interviste, le immagini, i suoni e il paesaggio umano e naturale della sierra andina fanno da contrappunto alla vita fuori contesto dei protagonisti. Guarda qui il trailer.

Spiegano i registi Cravero e Jona, che dopo Bergamo porteranno il film in altre città italiane: «Abbiamo cercato di capire se sia davvero possibile riuscire a replicare la propria vita ed essere felici a migliaia di chilometri da casa, in un contesto completamente diverso. A realizzare, insomma, il sogno americano lontano dal paese che lo ha generato». Country for Old Men è una interessante riflessione sul fenomeno dell’emigrazione della terza età, che interessa anche l’Italia: sono sempre più numerosi gli over 65 italiani che si trasferiscono all’estero per godere della propria pensione con prelievi fiscali ridotti, e nascono organizzazioni che si occupano di accompagnare e supportare gli inusuali emigranti. Alla proiezione sono state invitate le organizzazioni bergamasche che si occupano di terza età.Il film viene proiettato in lingua originale (inglese e spagnolo) con sottotitoli italiani. Costo dell’ingresso: intero 6 euro, ridotto 5 euro (under 25 e over 60), soci Lab 80 4 euro.

Italia 2017, 79’ - documentario, col.

Regia e sceneggiatura: Stefano Cravero, Pietro Jona

Produzione: Graffiti Doc in collaborazione con Rai Cinema

Fotografia: Pietro Jona

Lingua: Inglese e spagnolo con sottotitoli italiani

Distribuzione: Lab 80 film

