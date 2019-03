Ensemble musicale sul Sebino

Il 31 marzo spettacolo a Tavernola «I polifonici delle Alpi» dal Piemonte approdano sul Sebino. Domenica 31 marzo l’ensemble musicale di voci maschili terrà a Tavernola il concerto «Tra le nuvole e le cime» con una fiaba musicale, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia.

Il gruppo si esibirà alle 16,30 al teatro dell’oratorio (non l’8 marzo, ma il 31 come pubblicato sul giornale, ndr) con un repertorio musicale che riprende i più bei canti della montagna, accompagnati dalla fisarmonica di Nadio Marenco. Ci sarà anche la voce narrante di Federica Cavalli con la fiaba musicale sui testi in versi dell’artista Alessandro Bottelli. Le composizioni musicali sono di Bepe De Marzi, Guido Donati, Aram Kachaturian, Lino Liviabella, Astor Piazzolla, Scappini Marenco.

