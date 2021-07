Erbamil torna con «Metà teatro». Catalano, la poesia del mio Vangelo «umano» La rassegna della compagnia di Ponteranica prosegue fino al 14 agosto con una serie di spettacoli all’aperto. Il 17 luglio appuntamento nella frazione di Rosciano con Tiziano Ferrari & Marianna Moioli in «Aglio, menta e basilico»

Dal 4 luglio al 14 agosto, Teatro Erbamil ritorna con una rassegna di spettacoli all’aperto, in due località del territorio di Ponteranica e nella sede del Parco dei Colli di Bergamo e con cinque diversi laboratori intensivi per ragazzi e giovani.

Il 10 luglio è andato in scena nello splendido scenario di Valmarina lo spettacolo «Il Vangelo scritto da un asino patentato» di Antonio Catalano, una riflessione, nata durante il lockdown, sulla grande umanità e sulla necessaria attualità della figura di Gesù. Attraverso lo stile proprio di Catalano che mescola sapientemente poesia visionaria, ironia e profondità, lo spettacolo reinterpreta alcuni passi dei vangeli e li restituisce al pubblico in una chiave nuova, un punto di vista inaspettato che non può non fare riflettere.

Guarda l’intervista ad Antonio Catalano.

La rassegna è intitolata ironicamente «Metà Teatro» perchè costituita da due metà: la prima all’aperto, tra luglio e agosto, a Rosciano, Valmarina e al Bo.Po. e la seconda in autunno, con l’augurabile riapertura della sala di Ponteranica.

Anche il pubblico sarà ridotto a metà - per le note restrizioni - e per questo la prenotazione sarà obbligatoria. L’ingresso sarà ad offerta libera e responsabile con la speranza e la fiducia che anche gli spettatori diventino preziosi partner nel sostenere la rinascita dello spettacolo dal vivo.

Guarda l’intervista con Fabio Comana direttore artistico di Teatro Erbamil.

La rassegna «Metà Teatro» viene realizzata in collaborazione con il Comune di Ponteranica, il Parco dei Colli di Bergamo e con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca.

Per prenotarsi agli spettacolo scrivere a [email protected] o mandare un messaggio whatsapp al numero 347 7336567. Riceverete un link per compilare un modulo online che vale come prenotazione. Per partecipare ai laboratori, scrivere una mail a [email protected]

Ecco tutto il programma della rassegna

17 Luglio ore 21:15 Rosciano. Tiziano Ferrari & Marianna Moioli. Aglio, menta e Basilico

Estate. Tardo pomeriggio. Nel caldo che fa incollare sulla pelle anche gli abiti più leggeri, profumi e sapori si diffondono nell’aria, mischiandosi e accompagnando le giornate che si susseguono indifferenti. Un percorso di parole e suoni con tonalità nostalgiche intrecciate a ritmi vivaci, che fa viaggiare gli spettatori attraverso atmosfere intense, partendo da tre elementi base della cucina mediterranea e riunendoci attorno ad un’unica tavola… ad un’unica storia. Dai racconti Aglio, menta e basilico e Vivere stanca di Jean Claude Izzo sulla cucina mediterranea, in un viaggio di sapori e odori che conduce all’interno di ricordi ed emozioni comuni ad ogni essere umano. «Solo l’essenziale conta, non il superfluo. E qui esiste soltanto il piacere della giornata. Domani è domani, tutta un’altra storia. La felicità mediterranea è questo, un modo di dare senso alla giornata, giorno dopo giorno». Jean Claude Izzo

Tiziano Ferrari & Marianna Moioli

24 Luglio ore 21:15 Rosciano Mohamed Ba. Invisibili

Uno spettacolo teatrale che ripercorre il cammino di due cittadini africani che s’incontrano su una spiaggia, e cercano a tutti i costi di sopravvivere agli incubi della povertà sognando una vita migliore dall’altra parte della barriera. Che ne sarebbe della nostra vita se, per misterioso caso, non fossimo nati qui ma nel “Terzo Mondo”? Ciò che per noi è scontato (studiare, mangiare, avere casa e cure, lavorare, persino invecchiare!…) là non lo sarebbe affatto. Così, negli occhi di due africani, il bisogno raddoppia il sogno. In questo spettacolo, Mohamed BA è contemporaneamente il custode della tradizione africana e il rinnovatore che canta le contraddizioni storiche, sociali e politiche, i sogni, le speranze, i dolori delle comunità africane di fronte al dramma e dei viaggi di migrazione e le speranze di chi lascia tutto senza dimenticare nulla.

Mohamed Ba

1 Agosto ore 21:15 Rosciano Erbamil «Versi a spasso» con Fabio Comana e Giuliano Gariboldi

Una passeggiata nella poesia popolare, fra versi di autori “diversi” che si sono divertiti a scrivere con l’intenzione di suscitare il riso dei propri lettori: Trilussa e Palazzeschi, fra i classici da antologia scolastica, Stefano Benni e Michele Serra per fare un esempio fra i contemporanei. Ma accade anche, soprattutto nella nostra epoca, che siano i comici ad inventarsi poeti: Eduardo e Totò fra i classici italiani, Woody Allen in America, fino ai comici cosiddetti demenziali che hanno tradotto in poesia scritta la loro verve comica dissacrante: Roberto Freak Antoni, Vasco Mirandola, Corrado Guzzanti e molti altri, fino ai più recenti ed innovativi giovani poeti, come Guido Catalano, senza dimenticare un doveroso omaggio alla comicità femminile di autrici ancora poco conosciute ma non per questo meno argute.

Un divertente ma raffinato gioco comico, letto con ritmo e simpatia da Fabio Comana e Giuliano Gariboldi, attori di esperienza, capaci di giocare con gli spettatori trasformando le letture in veri e propri momenti di spettacolo.

7 Agosto ore 18:30 BO.PO. Collettivo di ricerca teatrale. «La Valigia delle Meraviglie» di e con Tania De Poi, spettacolo di mimo e giocoleria per grandi e piccini

Uno strano personaggio si fa varco tra il pubblico… Sembra arrivi da lontano. Porta un tappeto, il vestito lungo, le scarpe a punta e una grossa valigia… Che si tratti di Aladino? Fermi tutti! La valigia è magica, speciale, miracolosa… Dentro ci vive un mondo di creature selvatiche, fluorescenti… Ognuna con la sua storia e con la sua personalità da domare… Riuscirà il nostro strano protagonista ad addomesticarle? A giocare con loro? Forse.. con l’aiuto dei bambini…

14 Agosto ore 21.00 Erbamil Paturnie con Fabio Comana e Thomas Pagani alla chitarra

Lo spettacolo è ambientato in una webradio in diretta, nata con l’intento di promuovere l’ascolto della musica dal vivo – soprattutto il blues – e di dialogare con i suoi ascoltatori. Ma gli “ascoltatori” di tutto hanno voglia tranne che di ascoltare e cominceranno a vomitare nei microfoni della radio le loro assurde ed esilaranti preoccupazioni, spesso originate dalle cosiddette “paturnie” – o più volgarmente “seghe mentali” – più che da problemi reali e concreti.

Allo smarrimento iniziale, lo speaker reagisce decidendo di introdurre nel palinsesto della radio una rubrica di divulgazione scientifica, per analizzare comicamente il funzionamento del cervello umano e di quei meccanismi che portano a produrre pensieri ossessivi, generati da paure più o meno conscie, che a loro volta producono altre paure innestando un circolo vizioso che porta alle nevrosi. Volendo proporre un suggerimento utile agli ascoltatori e non limitarsi all’analisi, nel finale viene sperimentata in diretta addirittura una seduta di meditazione, sperimentando per la prima volta al mondo una radio “basata sul silenzio”. Per fortuna cè la musica, capace di indurre e mantenere la concentrazione sui suoni e trasformarsi così in alleata per trovare calma ed equilibrio interiore, indispensabili per godere appieno della bellezza naturale e architettonica del luogo.

