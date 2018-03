Ermal Meta venerdì a Oriocenter

Pomeriggio di musica, qui la diretta A partire dalle ore 17 di venerdì 2 marzo il vincitore di Sanremo presenta ai fan il suo nuovo album «Non abbiamo armi».

Ermal Meta dopo aver vinto la 68a edizione del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con il brano «Non mi avete fatto niente», presenta dal vivo (e da solo) il nuovo album «Non abbiamo armi»: il suo tour nei centri commerciali dopo Roma, Firenze, Bologna, Milano e Genova fa tappa venerdì all’Oriocenter, a partire dalle ore 17, per il «firmacopie» e la foto con i fan. L’appuntamento è inserito all’interno del ciclo «Dopofestival» che ha già ospitato sul palco del centro commerciale molti big della musica italiana. La Fimi ha attribuito il «disco d’oro» alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo: Meta e Moro parteciperanno all’Eurovision Song Contest in programma dall’8 al 12 maggio a Lisbona.

Con una notizia per chi non potrà andare a Orio al Serio: L’Eco di Bergamo seguirà on line la diretta di Ermal Meta a Oriocenter.

