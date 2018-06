Estate in musica con gli aperitivi concerto

degli allievi del Conservatorio di Bergamo Un doppio cartellone al via dal 20 giugno grazie agli allievi e ai docenti del Conservatorio di Bergamo.

Una nuova stagione musicale, un doppio cartellone che avrà come protagonisti i docenti e gli allievi del Conservatorio di Bergamo: questo è “DonizettINconcerto”, una serie di appuntamenti proposti in luoghi diversi. I concerti dei docenti si terranno alle 18.30 in Sala Greppi a partire dal 20 giugno con la presentazione di un volume dedicato al compositore Mario Castelnuovo Tedesco e a un assaggio della sua musica che ha come protagonista principale la chitarra.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Negli appuntamenti successivi si spazierà in epoche e generi diversi, dalla musica classica al rock. Dal 22 giugno prenderanno invece il via le esibizioni degli allievi, tanto nel cortile del Conservatorio, per gli «aperitivi-concerto», quanto in Auditorium. Anche in questo caso il repertorio proposto sarà all’insegna della varietà, spaziando da Bach al pop-rock. Il programma completo sul sito consbg.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA