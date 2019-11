Fan dalla Svizzera e anche da Firenze

Riki applauditissimo a Stezzano Sono arrivate da tutta la provincia, ma anche da Firenze, da Como e persino dalla Svizzera per incontrare Riki, ospite al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano per un firmacopie un po’ particolare.



L’ultimo cd dell’artista milanese uscirà infatti il prossimo gennaio ma i fan, circa 700, nel frattempo hanno potuto prenotare la loro copia nello store MediaWorld del centro. Insieme allo scontrino hanno ricevuto un pass ed è lì che Riki ha fatto il suo autografo. Il pass potrà poi diventare la copertina del cd e sarà personalizzata dalla firma dell’artista.

Riki è arrivato sul palco puntualissimo, vestito con pantaloni della tuta neri con disegnate delle faccine, una felpa bianca con la scritta «Not a pop star» e il suo inconfondibile ciuffo fermato in un codino. «Avevo tanta voglia di tornare ad incontrare il mio pubblico – ha detto Riki -. Dopo un anno trascorso in Sudamerica mi mancava moltissimo. Così ho deciso di fare un tour prima dell’uscita del disco perché così ho più tempo per ognuno dei miei fan. Posso dedicarmi a loro con un po’ più di calma rispetto ai firmacopie tradizionali, dove sono presenti centinaia di persone e bisogna fare tutto velocemente».

Riki a Stezzano con una sua fan

A proposito del suo nuovo lavoro Riki ha dichiarato: «Ho scelto il brano “Gossip” per lanciare il disco perché mi sembra quello che traccia la linea dell’album. Un disco diverso, più maturo, sono cresciuto, mi sono smarcato dal ragazzo con il bel faccino uscito da un talent». Durante l’evento è arrivato anche il suo produttore Francesco Facchinetti. Riki è stato di parola: ha abbracciato a lungo ogni ragazza che è salita sul palco per incontrarlo, ha parlato con loro, si è prestato a pose particolari per le fotografie, ha firmato magliette, cuscini e chiacchierato con tutti i suoi supporter.

